"Es ist die Hoffnung auf eine Drosselung des Tempos im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed, was den Risikoappetit zum Leben erweckt", schreibt der deutsche Analyst Timo Emden zu den jüngsten Zugewinnen im Kryptomarkt. Wie lange der Hunger aber anhalte bleibe fraglich, da eine "nachhaltige Trendwende vorerst nicht in Sicht" sei. Dass es so rasant in so kurzer Zeit hinauf ging, macht Emden zudem an einem Short-Squeeze fest: "Anders lässt sich dieser Sprung in dieser Art und Weise nur schwer erklären."