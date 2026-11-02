Im Gegensatz dazu sei in den letzten fünf bis sechs Jahren in der Schweiz nur noch wenig geschehen, stellt Majcen fest. «Wir haben gemerkt, dass Krypto in der Schweiz keine Priorität hat.» Zur gleichen Zeit hätten andere Marktplätze im Ausland ihre eigenen regulatorischen Rahmenbedingungen gesetzt.