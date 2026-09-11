Der Sprecher verwies dabei auf mehrere in den vergangenen Monaten erhaltene Lizenzen: So hatte das Unternehmen den Erhalt der EU-weiten Micar-Lizenz in Liechtenstein wie auch von Lizenzen in Abu Dhabi und den Bermudas vermelden können. Bitcoin Suisse baue das Wealth und das Asset Management als wesentliche Wachstumssäulen weiter aus.