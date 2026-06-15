Mit dem Kursanstieg zum Wochenstart knüpfte der Bitcoin an die Gewinne der vergangenen Handelstage und damit an die Erholung seit einem Zwischentief an. Anfang Juni war der Kurs zeitweise unter die Marke von 60.000 Dollar gefallen. Dies war der tiefste Stand seit Oktober 2024. Trotz der Gewinne seit dem 5. Juni liegt der Bitcoin-Kurs noch rund ein Viertel unter dem Niveau von Ende 2025.