Die Krypto-Handelsplattform ist bereits in Frankreich, Italien, Spanien, Grossbritannien, Tschechien, Schweden und Österreich registriert. Die deutsche Neobank N26 bietet ihren Kunden in Österreich seit Ende Oktober in Partnerschaft mit Bitpanda den Krypto-Handel an. Die Bafin-Lizenz von Bitpanda könnte die Markteinführung des Krypto-Angebots von N26 in den kommenden Monaten auch in Deutschland näher bringen. Zu konkreten Plänen des Krypto-Angebots in Deutschland wollte sich N26 nicht äussern.