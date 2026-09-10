Allein die fünf grössten Technologiekonzerne der Welt werden nach Schätzungen der BIZ in den Jahren 2025 und 2026 mehr als eine Billion Dollar in KI investieren. Branchenprognosen zufolge könnten die weltweiten KI-Investitionen von derzeit rund 500 Milliarden Dollar auf bis zu vier Billionen Dollar im ‌Jahr 2030 anwachsen. «Die Verheissung der KI ist real», sagte Hernandez de Cos. Er betonte jedoch, dass die langfristigen Folgen von politischen Entscheidungen abhingen und der Frage, wie breit die Vorteile der Technologie in ​der Gesellschaft verteilt würden. Studien deuten darauf hin, dass KI die ​Produktivität bei bestimmten Aufgaben wie Programmieren oder professionellem Schreiben um ​zehn bis 65 Prozent steigern kann.