Der jetzt entwickelte Prototyp sei auf die Informationsbedürfnisse von Aufsichtsbehörden und Zentralbanken zugeschnitten, teilte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Mittwoch mit. Das Projekt mit dem Namen «Atlas» zielt auf die Ermittlung und Darstellung von Krypto-Geldströmen ab, was angesichts der hohen Anonymität der Kryptomärkte eine harte Nuss ist. Die Datenplattform wird gemeinsam von der niederländischen Notenbank, der Bundesbank und der BIZ entwickelt. Die in Basel ansässige BIZ gilt als Zentralbank der Zentralbanken und ist eine wichtige Denkfabrik für die internationale Geldpolitik.