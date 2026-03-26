Die Inhaber von BLKB-Zertifikaten sollen dennoch eine Dividende in Vorjahreshöhe von 42 Franken je Anteilsschein erhalten. Die Ausschüttung an den Kanton Basel-Landschaft bleibt ebenfalls praktisch auf Vorjahreshöhe: Der Haupteigner der Bank erhält eine Gewinnablieferung und eine Abgeltung der Staatsgarantie in Höhe von 71,7 Millionen Franken nach 72,8 Millionen Franken im Jahr davor.