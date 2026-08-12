Zuversichtlicherer Ausblick

Beim Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 zeigt sich die Kantonalbank etwas zuversichtlicher als noch im März: Sie geht nun von einem «vergleichbaren Geschäftsgang im Vergleich zum Vorjahr ohne Einmaleffekt» aus. Bei Vorlage der Bilanzzahlen 2025 hatte sie noch einen leicht tieferen Geschäftsgang erwartet. Rückenwind sieht die BLKB nicht zuletzt von der soliden Entwicklung der Weltwirtschaft mit einer positiven Entwicklung für Anlagen wie Aktien.