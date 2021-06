Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag zugelegt und sich weiter von den heftigen Verluste der vergangenen Wochen erholt. Zuletzt kostete die weltweit wichtigste und bekannteste Digitalwährung knapp 39’000 Dollar und damit deutlich mehr als am Mittwoch.

Der Bitcoin war wie die meisten anderen Kryptowährungen im Mai stark unter Druck geraten. So fiel der Bitcoin-Kurs Mitte Mai auf 30’000 Dollar, nachdem er einen Monat zuvor noch fast 65’000 Dollar gekostet hatte.

Experten führten den Absturz auf kritische Äusserungen der chinesischen Zentralbank zu Digitalanlagen zurück. Zudem sorgte mit Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk ausgerechnet einer der Befürworter von Digitalwährung für Druck auf die Kurse. Er revidierte den für den Bitcoin bisher freundlichen Kurs des Elektrobauers Tesla und monierte den hohen Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerks.

Diese Regulierungssrisiken und Klima-Kritik lassen den Bitcoin-Milliardär Mike Novogratz kalt. Dieser hat den Einbruch bei Bitcoin und Ether für einen Zukauf genutzt, wie er in einem Bloomberg-TV-Interview vor zwei Wochen sagte. Er bekräftigte sein Investment mit der Aussage, dass die Finanzwelt aktuell wegen der Blockchain-Technologie eine Umwälzung durchlaufe, die nur einmal in einer Generation stattfände.

Novogratz selbst ist CEO des in New York ansässigen Galaxy Digital. Das Unternehmen hat sich als Asset-Manager auf Kryptowährungen spezialisiert und zählt zu den grössten Bitcoin-Investoren der Welt. Erst im Mai hat Galaxy Digital das Unternehmen BitGo, das sich auf die digitale Infrastruktur für Krypto-Anlagen spezialisiert hat, für 1,2 Milliarden Dollar zugekauft.

Die von Mike Novogratz mitbegründete Investmentgesellschaft Cryptology kündigte am Donnerstag zudem an, in den nächsten zwei Jahren 100 Millionen Dollar in Krypto-Fonds zu investieren. Das an der Deutschen Börse gelistete Cryptology ist in Malta ansässig und verwaltet Vermögenswerte im Umfang von 548 Millionen Dollar. Das Portfolio der Investmentgesellschaft umfasst Startups wie Block.one, Northern Data und Iconic Funds.

"Wir stehen ganz am Anfang der Krypto-Revolution und streben an, einer der führenden globalen Investoren in diesem aufstrebenden Bereich zu werden", sagte Cryptology-Mitgründer Christian Angermayer zum geplanten 100-Millionen-Dollar-Investment.

(Bloomberg/AWP/cash)