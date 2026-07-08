Das im Jahr 2000 gegründete Weltraumunternehmen musste vor wenigen Wochen einen schweren Rückschlag hinnehmen: ​Bei einem Test war die riesige «New Glenn»-Rakete ​am Boden explodiert und hatte ​die Startrampe schwer beschädigt. Die Reparaturen laufen, und noch ‌vor Jahresende sollen die Raketenstarts wieder aufgenommen werden. Blue Origin konkurriert mit SpaceX um den Bau einer ​Mondlandefähre ​für das «Artemis»-Programm der ⁠Nasa. Die US-Raumfahrtbehörde will 2028 erstmals ​seit mehr als ⁠50 Jahren wieder Menschen auf den Mond fliegen. ‌Daneben baut Bezos mit «Amazon Leo» ein eigenes Netzwerk von Kommunikationssatelliten auf, um der SpaceX-Tochter ‌Starlink Marktanteile abzunehmen.