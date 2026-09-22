In Europa sei auch deswegen ein enormer Preisdruck entstanden, weil die Preise vieler chinesischer Autos nicht nach marktwirtschaftlichen Mechanismen zustande kämen, sagte Nedeljkovic. ​Das führe dazu, dass in Europa protektionistische Tendenzen entstünden und es ​Bestrebungen gebe, die eigenen Märkte zu schützen. «BMW ist ​weltweit tätig, wir sind für freien Handel, wir stellen uns dem Wettbewerb. Aber eine Wettbewerbsverzerrung durch nicht nachvollziehbare ‌Preise ist gefährlich», sagte er. Statt Zöllen schlug er freiwillige Vereinbarungen vor, die zu höheren Preisen führten. «Das sind Verhandlungen, die auf politischer Ebene jetzt geführt werden müssen.»