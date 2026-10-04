Viel grösser sind die Einschnitte bei Volkswagen. Zum bereits vereinbarten Abbau von 50.000 Arbeitsplätzen sollen rund 50.000 weitere bis 2030 hinzukommen. Rund die Hälfte davon ​könnte auf Deutschland entfallen. Insgesamt entspricht das 15 Prozent aller Arbeitsplätze. Zehntausende weitere Stellen stehen zur Disposition, wenn - wie von VW-Chef Oliver Blume geplant - ab 2031 die ​Fertigung in vier Werken in Deutschland ausläuft. Bei VW ist aber noch unklar, wie der Stellenabbau ablaufen soll und welche Jobs ​genau gestrichen werden sollen. Betriebsbedingte Kündigungen sind überwiegend ausgeschlossen, bei der Marke VW etwa gilt die Beschäftigungssicherung bis 2030 und kann auch nicht gekündigt werden. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern dürften länger dauern und hitziger werden als bei BMW. Den Auftakt gemacht ‌hat das Management dazu am Mittwoch, als eine Reihe Tarifverträge gekündigt wurden.