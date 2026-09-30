China-Geschäft soll stärker lokalisiert werden

Änderungen gibt es auch im China-Geschäft, das derzeit massiv unter Druck ist. Nedeljkovic sagte, ​sein Unternehmen habe nicht vorhersehen können, wie ⁠schnell der Markt dort einbreche, und sei deswegen mit einer Prognose vorsichtig. BMW verkauft in der Volksrepublik derzeit vorwiegend Verbrennermodelle, die jedoch angesichts des Ölpreisanstiegs infolge des Iran-Kriegs kaum noch ‌Käufer finden. Die Hoffnungen der Münchner liegen auf den Elektroautos der Neuen Klasse, als deren erstes Modell ab Ende des Jahres der iX3 auf den Markt kommen soll. Die lokale Fertigung soll mit dem Start des Fahrzeugs ausgebaut, der Import auf die profitabelsten Modelle reduziert werden. Zugleich solle die Entwicklung ‌in China erweitert werden. Bis 2030 nimmt sich BMW vor, 95 Prozent seines China-Portfolios auch in der Volksrepublik zu fertigen. Ein Teil ​der Autos soll zudem von China aus nach Südostasien exportiert werden.