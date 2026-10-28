Die französische Grossbank BNP Paribas hat im dritten Quartal dank eines starken Investmentbankings mehr verdient ‌als ⁠erwartet und einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Der Nettogewinn sei ⁠um 14 Prozent auf 3,46 Milliarden Euro gestiegen, teilte das nach ‌Bilanzsumme grösste Geldhaus der Euro-Zone ‌am Mittwoch mit. Damit übertraf ​die Bank die durchschnittliche Prognose von Analysten, die mit 3,23 Milliarden Euro gerechnet hatten. Im November will BNP Paribas eigene Papiere im Volumen von 1,3 Milliarden ‌Euro erwerben, nachdem das Institut sein Ziel für die harte Kernkapitalquote vorzeitig erreicht hatte.