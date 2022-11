Die Waadtländer machen jedoch Vorbehalte bei der angestrebten Profitabilität. Es sei zwar weiterhin möglich, die Gewinnprognose von 7 bis 8 Prozent Betriebsergebnis-Marge zu erreichen, teilte Bobst am Mittwoch in einem Communiqué mit. Das Ziel sei aber "sehr ehrgeizig" geworden. Denn die Situation in der Lieferkette habe sich seit August nicht ausreichend verbessert.