Der Milliardenverlust vom Sommer 2025 war vor allem der weiteren Verzögerung des modernisierten Grossraumjets 777X geschuldet, dessen erstes Exemplar inzwischen erst 2027 ausgeliefert werden soll. Boeing-Chef Kelly Ortberg verwies darauf, dass der Hersteller nun nach jahrelanger Verzögerung immerhin die Zulassung für die Mittelstreckenjet-Varianten 737 Max 7 und Max 10 erreicht hat. «Aber wir sind noch nicht fertig», räumte der Manager ein. Boeing konzentriere sich weiterhin auf Sicherheit und Qualität.