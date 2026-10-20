Die Fluggesellschaften haben fast 1500 ‌Maschinen des Typs MAX 10 bestellt. Das Modell macht etwa 30 Prozent des Auftragsbestands für die 737 aus. Boeing ​sieht sich seit zwei tödlichen Abstürzen von ​737-MAX-8-Maschinen in den Jahren 2018 und ​2019 einem strengeren Zertifizierungsverfahren gegenüber. Zudem gerieten die Produktions- und ‌Qualitätssysteme des Unternehmens auf den Prüfstand, nachdem im Januar 2024 bei einer fast neuen 737 MAX 9 der Alaska ​Airlines ​mitten im Flug ein Kabinenteil ⁠herausgebrochen war. Ursprünglich hatte Boeing geplant, ​die Auslieferung der ⁠MAX 10 im Jahr 2020 zu beginnen. Die FAA ‌hatte im August die lang erwartete Zulassung für die kleinere 737 MAX 7 erteilt, ‌nachdem sie das Flugzeug mehr als acht ​Jahre lang geprüft hatte.