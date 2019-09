Der Hauptindex des Landes fiel zur Markteröffnung am Sonntag um 2,3 Prozent. Auch andere Börsenplätze am Persischen Golf gaben nach. So fiel der wichtigste Index in Kuwait um 1,1 Prozent, in Dubai waren es 0,8 Prozent.

Die Angriffe wurden von Huthi-Rebellen aus dem Jemen ausgeführt, die wiederum vom Iran unterstützt werden - dem Erzfeind Saudi-Arabiens in der Region. Die Angreifer beschossen zwei Förderanlagen im Herzen der saudi-arabischen Ölproduktion. Einem Insider zufolge ist die Förderung von fünf Millionen Barrel Rohöl pro Tag betroffen, das wäre fast die Hälfte der Produktion Saudi-Arabiens.

Der Aktien-Index des Landes hat seit Anfang Mai 18 Prozent an Wert verloren. Saudi Basic Industries - der größte petrochemische Konzern des Landes - büßte am Sonntag 3,3 Prozent an Börsenwert ein. Der führende Ölproduzent Saudi Aramco plant gerade einen Börsengang in Riad.

(Reuters)