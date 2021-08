Gegen 11.35 Uhr gehören die Aktien mit einem Plus von 10 Prozent zu den Überfliegern am Schweizer Aktienmarkt. Der Leitindex SMI zieht zeitgleich um 0,3 Prozent an.

Die Analysten sind sich einig, dass der Spezialist für Augenheilkunde beim Umsatz im zweiten Quartal selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Dabei hätten sämtliche Produktkategorien, insbesondere aber Surgical und Vision Care, zum starken Abschneiden beigetragen.

Auch beim operativen Gewinn (EBIT) hat Alcon die durchschnittlichen Schätzungen um etwa 20 Prozent übertroffen. Die EBIT-Marge ist ebenfalls besser als erwartet ausgefallen. Darüber hinaus hat der Konzern für das Gesamtjahr seine Schätzungen erhöht.

Die meisten Experten rechnen denn auch damit, dass nun die durchschnittlichen Markterwartungen nach oben angepasst werden. Dabei rechnen sie mit einer Anpassung von bis zu 9 Prozent.

Vor allem aber dürfte das gute Abschneiden der Sparte Vision Care die Sorgen jener Investoren besänftigen, die Zweifel an der Dynamik des Geschäftes hatten, meint etwa der UBS-Analyst Michael Leuchten.

Bei Goldman Sachs hebt Analystin Veronika Dubajova noch hervor, dass Alcon vor allem auch gegenüber dem Vor-Corona-Zeitraum 2019 klar zugelegt hat und damit tatsächlich auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei. Dies sei gerade mit Blick auf die jüngste schwache Kursentwicklung ein wichtiger Aspekt.

