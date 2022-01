Die Aktie des Zürcher Handelshauses DKSH steigt am Mittwoch an der SIX über 4 Prozent auf 76,95 Franken. Das ist der höchste Stand seit fast vier Monaten.

Hintergrund: Stifel stufte das Rating für DKSH auf "Buy" von "Hold" hoch und erhöhte das Kursziel auf 90 von 80 Franken. Damit käme die DKSH-Aktie in die Nähe des Rekordhochs von 92,65 Franken von Anfang Januar 2018.

Seine Schritte begründet Stifel-Analyst Pascal Boll mit den soliden fundamentalen Trends, dem operativen Momentum und weiteren möglichen Einflussfaktoren, die das Wachstum beschleunigen könnten.

Auch die Tatsache, dass sich die Impfquoten gerade in der Region Asia-Pacific zuletzt klar verbessert hätten, trage zu dem angehobenen Rating bei. Gleichzeitig seien die Abwärtsrisiken überschaubar und der Kurs um die 70 Franken habe sich als eine gute Unterstützung erwiesen.

Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister DKSH war zuletzt durch zwei kleinere Übernahmen aufgefallen. Im Dezember wurde das Distributionsgeschäft der spanischen HTBA akquiriert. Diese ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Zutaten in den Bereichen Ernährung und Pharma spezialisiert.

Im November meldete DKSH die Übernahme einer Mehrheit an der chinesischen Right Base Chemicals (RBC), welche mit 60 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 25 Millionen Franken erwirtschaftet. RBC vertreibt Spezialchemikalien, hauptsächlich Additive, Harze und Farbstoffe für Beschichtungen und Druckfarben. Experten erwarten weitere Übernahmen.

Im Auftrag von Kunden übernimmt DKSH Dienstleistungen wie zum Beispiel Vertrieb, Kundenservice oder Vermarktung. Zu den Auftraggebern gehört zum Beispiel auch der Lebensmittelgigant Kraft Heinz.

(cash/AWP)