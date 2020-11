Am Vorabend hatte das Unternehmen den sofortigen Rücktritt von Firmenchef Kevin Toland vermeldet. Interimistisch sitzt neu der Verwaltungsratspräsident Urs Jordi auch operativ am Steuer. Analysten sind von der Rochade wenig überrascht, versprechen sich davon jedoch gute Chancen für den Turnaround.

Kurz nach 10:50 Uhr notieren die Aryzta-Namen um 3,8 Prozent im Plus auf knapp 0,63 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI tendiert derweil ebenfalls positiv, allerdings mit einem schwächeren Plus von 0,16 Prozent.

Für Patrik Schwendimann von der ZKB ist seit der ausserordentlichen Generalversammlung im September bereits klar gewesen, dass ein Neuanfang bei Aryzta auch einen Wechsel auf dem Chefposten nach sich zieht. Schliesslich sei die Situation seit dem Abgang des früheren CEO Gary McGann nicht mehr tragbar gewesen, schrieb auch Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy in seiner Analyse.

Überrascht über den Weggang von Toland ist keiner der Experten. Vielmehr werde durch den Wechsel nun eine gemeinsame strategische Sichtweise von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung möglich, so Andreas von Arx von Baader Helvea. Er erwartet, dass Jordi bereits vor der Generalversammlung Mitte Dezember einen Einblick in die strategische Stossrichtung geben dürfte, damit er bei der Wiederwahl die Unterstützung der Aktionäre für sich gewinnt.

Die Aufgabe, die Urs Jordi und sein Team nun allerdings vor sich hätten, sei sehr gross, besonders im aktuellen Umfeld, betont Bertschy. Auch laut Schwendimann bleiben die Risiken bei Aryzta wegen der hohen Verschuldung und Covid-19 sehr hoch. Er traue es dem Führungsteam allerdings zu, den Turnaround zu schaffen, so der ZKB-Analyst. Sollte die Transformation erfolgreich verlaufen, dürfte die Gruppe laut von Arx auch neue Aktionäre anziehen.

(AWP)