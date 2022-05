Die Aktien von Apple fielen am Donnerstag um beinahe 3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Oktober. Damit liegen die Titel nun 22 Prozent unter ihrem Höchststand vom Januar, da sich der Ausverkauf bei den Technologiewerten von eher spekulativen Aktien auf die grössten Unternehmen der Welt ausweitet.

Der Einbruch von Apple hat seit dem Rekordstand am 3. Januar einen Marktwert von etwa 700 Milliarden Dollar vernichtet. Ein Einbruch, der es Saudi Aramco - das vom diesjährigen Anstieg der Ölpreise profitiert hat - ermöglichte, den Tech-Riesen Anfang dieser Woche als wertvollstes Unternehmen der Welt zu überholen.

Die weit verbreitete Schwäche der Technologiebranche wurde durch Sorgen über Inflation und steigende Zinssätze befeuert. Der Nasdaq 100 Index ist in den letzten vier Tagen um fast 6 Prozent gefallen und damit auf dem Weg zu einer sechsten Negativwoche in Folge, der längsten Verlustserie seit 2012.

Aktienrückgang bei Apple relativ neu

"Die Stimmung ist sehr gedrückt, und die Unsicherheit über die Inflation wird das Bild weiter verkomplizieren", sagte Keith Lerner, Co-Chief Investment Officer und Chefmarktstratege bei der Finanzberatungsfirma Truist Advisory Services. "Auch wenn die Preise billiger werden, brauchen wir eine Initialzündung, die uns nach oben bringt, und die sehe ich nicht."

Während der technologielastige Nasdaq 100 schon das ganze Jahr über unter Druck steht, ist der Rückgang bei Apple relativ neu. Die Aktie ist allein in dieser Woche um fast 10 Prozent gefallen, da die Sorgen über eine Konjunkturabkühlung zunehmen.

Dies ist ein plötzlicher Umschwung für Apple, nachdem die Aktie vor etwa sechs Wochen noch in der Nähe eines Rekordwertes gehandelt wurde. Die Aktie ist auf dem Weg zu einem siebten wöchentlichen Rückgang in Folge, was die längste derartige Serie seit November 2018 darstellen würde.

Schwäche bei Apple ein Zeichen für Bodenbildung?

Apple sieht sich weiterhin mit Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert, die nach Angaben des Unternehmens im laufenden Quartal 4 bis 8 Milliarden US-Dollar an Einnahmen kosten werden. Dennoch haben die starke Bilanz, die hohen Gewinne und der treue Kundenstamm das Unternehmen von einigen der Turbulenzen im Technologiesektor abgehalten.

Die Aktie übertrifft nach wie vor den technologielastigen Nasdaq-100-Index, der in diesem Jahr fast 30 Prozent seines Wertes verloren hat, während Apple seit Jahresbeginn um etwa 19 Prozent gefallen ist.

Lerner meinte, dass die Schwäche von Apple und anderen grossen Technologieunternehmen ein Zeichen für eine Bodenbildung an den Märkten sein könnte. "Man möchte sehen, dass die allgemeinen Werte fallen, um einen guten Boden zu finden. Also könnte dies aus dieser Perspektive positiv sein, obwohl der Abverkauf noch weiter gehen könnte."

(Bloomberg/cash)