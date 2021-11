Nach der Eröffnung geht der Kurs von Implenia weiter nach oben und legt um 2,2 Prozent zu. Nach den ersten Handelsminuten reduziert sich das Plus auf 1,3 Prozent.

Am gestrigen Montag schloss die Bau-Aktie mit einem Plus von 13,6 Prozent. Der Grund: Gestern gab das Management bekannt, dass man mit der seit einem Jahr verfolgten Strategie auf gutem Wege sei. Die Prognose für den operativen Gewinn wurde bestätigt. Die Nachrichten gaben dem Kurs einen massiven Dreh nach oben. Davor war der Kurs seit Anfang Jahr um 40 Prozent zurückgegangen.

Generell werden die Aussichten für Implenia aber nach wie vor nicht als rosig gesehen. Alle fünf Analysten, welche das Unternehmen abdecken, empfehlen derzeit ein "Hold". Das gemittelte Kursziel verspricht aber immer noch 10 Prozent Rendite.

Auf dem Image von Implenia lasten immer noch viele Managementwechsel in der Vergangenheit. Den früheren Chefs des Unternehmens wird auch vorgeworfen, jahrelang Strategiefehler gemacht zu haben. Implenia will sich in verschiedenen Märkten als "internationaler Bau- und Immobilien-Dienstleister" festigen. Das Auslandgeschäft birgt aber Risiken, etwa bei Kosten und Kalkulation. Im Schweizer Markt ist Implenia zwar der grösste Anbieter, kämpft aber auch mit viel Konkurrent im Bau- und Generalunternehmungs-Geschäft.

Der Kurs der Implenia-Aktie in den vergangenen 12 Monaten (Grafik: cash.ch).

(cash)