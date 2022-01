Die Analysten von Citigroup gehen davon aus, dass der Index erstmals die Marke von 5000 Punkten durchbricht und am Jahresende bei 5100 Zählern liegen wird. Im Oktober hatten sie noch 4900 Punkte für Ende 2022 vorausgesagt. Am Mittwoch schloss das Börsenbarometer bei 4700 Punkten. 2021 hatte der S&P 500 rund 27 Prozent zugelegt. Trifft die Schätzung von Citigroup zu, dürfte der S&P 500 dieses Jahr noch um 9 Prozent ansteigen.

Als Grund für die 2022 erwarteten Zuwächse nannten die Experten in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Researchbericht starke Finanzergebnisse von Unternehmen. Die Firmen im S&P 500 hatten bereits im vergangenen Jahr die Erwartungen von Analysten übertroffen. "Die bevorstehenden Quartalsberichtssaison und die Prognosen der Unternehmen für 2022 dürften trotz der Corona-Pandemie und Problemen in den weltweiten Lieferkette die Basis für weiteres Wachstum bilden", zeigte sich Citigroup-Analyst Scott Chronert überzeugt.

