Gegen 9.30 Uhr ziehen Clariant um 6,9 Prozent auf 18,49 Franken an. Sie machen damit einen Grossteil der bisher aufgelaufenen Verluste im laufenden Jahr wett. Der Gesamtmarkt SPI ist derweil 0,2 Prozent im Plus.

Am Morgen war bekannt geworden, dass Clariant und der saudische Grossaktionär Sabic ihre offizielle Zusammenarbeit beenden. Das sogenannte "Management Agreement", das vor vier Jahren geschlossen wurde, läuft in gut einem Monat aus. Sabic ist dann ein normaler Grossaktionär und kann schalten und walten wie er will. Laut den letzten verfügbaren Angaben besitzen die Saudis knapp ein Drittel an Clariant.

Die Ankündigung dürfte die Spekulationen rund um Clariant befeuern, meinen denn auch die Analysten von Jefferies. Bekanntlich kursierten in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Gerüchte, die von einer vollständigen Übernahme durch die Saudis bis hin zu einem Verkauf von deren Clariant-Anteile reichten.

Bei Baader Helvea wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die aktuelle Beteiligung von Sabic nahe an der Schwelle zu einem Übernahmeangebot sei. Es sei auch möglich, dass Sabic nun weitere Mitglieder für den Verwaltungsrat nominiere.

In diesem Zusammenhang geisterten nach wie vor Ideen herum, den Konzern aufzuspalten, meinen Händler. Denn es gebe noch immer Fragezeichen zum Portfolio.

(AWP)