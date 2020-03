Der Clariant-Kurs zieht am Dienstag um bis zu 5,2 Prozent an, nachdem Ankeraktionär Sabic aus Saudi-Arabien seine Beteiligung an dem Schweizer Spezialchemie-Hersteller auf 31,5 Prozent aufgestockt hat. Der staatlich kontrollierte Sabic hatte zuvor etwa 25 Prozent an Clariant gehalten

Der Schritt sei Teil der Wachstumsstrategie von Sabic im Bereich Spezialitäten, um eine Führungsposition unter den globalen Wettbewerber in dem Geschäftsfeld zu erreichen und den Beitrag dieses Segments für Sabic zu steigern, hiess es in einer Erklärung des Unternehmens.

Der Abschluss der Transaktion setzt eine behördliche Genehmigungen voraus.

(Bloomberg)