Die Aktie von Idorsia steigt im frühen Handel am Montag bis 5 Prozent. Das Biotechunternehmen plant eine Phase-III-Studie mit seinem Produktkandidaten Cenerimod. So hätten die Ergebnisse der Phase-IIb-Studie CARE eine klinisch bedeutsame Verbesserung bei Patienten mit der chronisch-entzündlichen Bindegewebserkrankung Lupus gezeigt, teilte Idorsia am Montag mit.

Die Wirkung von Cenerimod sei besonders bei Patienten mit hoher Krankheitsaktivität zu beobachten gewesen und habe mit der Zeit zugenommen. Das Sicherheitsprofil des Kandidaten sei gut. Man werde nun mit den Gesundheitsbehörden das geplante Phase-III-Programm besprechen, damit es so schnell wie möglich vorangetrieben werden könne. Die Aktie von Idoria hat in den letzten sechs Monaten rund ein Fünftel nachgegeben und fiel letzte Woche auf den Stand von Anfang 2019.

Die Aktie des Chip- und Sensoren-Herstellers U-Blox steigen bis 6 Prozent. U-Blox geht mit dem Softwareriesen Softbank eine Kooperation ein. U-Blox und die Softbank-Tochter Ales Corp wollen die Satellitennavigationsdiente (GNSS) gemeinsam weiterentwickeln. Die Aktie von U-Blox hat in diesem Jahr rund 12 Prozent gewonnen.

Der Titel von Implenia legt rund 5 Prozent zu. Der Baukonzern sieht sich mit seiner vor einem Jahr angekündigten Strategie auf gutem Weg, wie er am Montag mitteilte. Bei der Umsetzung der unveränderten Strategie, ein integrierter, multinational führender Bau- und Immobiliendienstleister zu werden, mache man substantielle Fortschritte. Gleichzeitig wurde die bisherige Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr 2021 bestätigt. Die Aktie hat seit Ende Februar fast 40 Prozent nachgegeben.

