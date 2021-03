Die Wirtschaftserholung ist bereits in vollem Gange: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert für die USA ein Wachstum von 6,5 Prozent. China wird gemäss der OECD-Ökonomen mit 7,8 Prozent nur geringfügig stärker wachsen. Europa kommt im aktuellen Wirtschaftsausblick auf immerhin 5,6 Prozent.

Im Dezember war man noch von einem 1,4 Prozent geringerem Wachstum ausgegangen. Obwohl das Coronavirus Europa noch im Griff hat und die Impfkampagne mehr schlecht als recht vorankommt, haben sich die Wirtschaftsindikatoren verbessert.

Auch das amerikanische Investmentunternehmen T. Rowe Price geht für Europa von einer Erholung aus. Diese hänge aber auf Jahressicht stark vom Fortgang der Corona-Pandemie und der Verfügbarkeit von Impfstoffen ab. Auf kurze Frist sieht T. Rowe Price die durch die Post-Brexit-Handelsvereinbarung verursachten Störungen als grösster Hemmschuh für das Wirtschaftswachstum.

Bei einer "Normalisierung" der wirtschaftlichen Situation in Europa sieht das Investmentunternehmen folgende vier Unternehmen gut aufgestellt:

Amadeus – Rückkehr des Reiseverkehrs

Das in Madrid ansässige Unternehmen Amadeus ist der führende Ticketing-, Vertriebs- und Technologielieferant für die globale Reisebranche. T. Rowe Price ist der Meinung, dass Amadeus über die beste Technologie und das stärkste Managementteam in der Branche verfügt und in der Krise seine Wettbewerbsposition deutlich gestärkt hat.

Zalando – vom Verbrauchertrend profitieren

Der Wandel von offline zu online hat sich insbesondere im Modehandel in der Corona-Krise beschleunigt. Das in Berlin ansässige E-Commerce-Unternehmen Zalando bedient Konsumenten in 17 europäischen Märkten. Obwohl die Zalando-Aktien aktuell auf einem doppelt so hohen Niveau wie vor der Krise handeln, empfiehlt T. Rowe Price die Aktien zum Kauf. Das Investmentunternehmen glaubt, dass viele Anleger das verbleibende Wachstums- und Profitabilitätspotenzial von Zalando immer noch nicht erkannt haben.

Rockwool International – ein Investment in Nachhaltigkeit

Der in Kopenhagen ansässige Konzern Rockwool ist einer der weltweit grössten Anbieter von Gebäudedämmstoffen. Also unabdingbar, wenn der Energieverbrauch von Gebäuden reduziert werden soll. Vor dem Hintergrund, dass die "grüne Welle" in Europa weiter voranschreitet und in den USA höhere klimabezogene Ausgaben geplant sind, profitiert Rockwool International. Für T. Rowe Price ist der Konzern gut positioniert, um durch die energieeffiziente Nachrüstung von Gebäuden zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beizutragen.

Siemens – die Industriewette

Im Laufe des Jahres werden zahlreiche Unternehmen ihre Investitionen erhöhen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität zu steigern. Der in München beheimatete Mischkonzern Siemens ist laut T. Rowe Price gut aufgestellt, um Unternehmen diesbezüglich zu unterstützen - sei es durch die Digitalisierung von Produktionsanlagen oder der Implementierung von Software in Produktionsprozessen.

(cash)