Holcim legen bis 10.43 Uhr um 3,4 Prozent zu (SMI +0,63 Prozent) und bringen es damit in sieben Börsentagen auf ein Plus von knapp 15 Prozent. Erstmals seit zwei Monaten schafften es die Papiere wieder über die Marke von 50 Franken, notieren inzwischen bei 49,90 Franken aber wieder leicht darunter. Bereits am Vortag waren die Papiere des Konzerns mit einem Plus von 1,5 Prozent als Tagessieger aus dem Handel gegangen.

Heidelbergcement stiegen derweil um 2,2 Prozent und setzten die jüngste Erholung fort. In Mailand verteuerten sich Buzzi Unicem um 2,5 Prozent.

Gut informierten Personen zufolge steht Holcim kurz vor einem Verkauf der indischen Tochter Ambuja Cements an den indischen Milliardär Gautam Adani stehen. Entsprechende Gespräche seien bereits weit fortgeschritten, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Wert des über 60-prozentigen Anteils von Holcim an Ambuja wird auf derzeit knapp 10 Milliarden US-Dollar beziffert.

Ein Holcim-Sprecher wollte dazu nicht Stellung nehmen: "Zu Gerüchten geben wir keinen Kommentar ab", sagte er am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Damit stiess er ins selbe Horn wie Firmenchef Jan Jenisch am vergangenen Freitag anlässlich der Präsentation der Quartalszahlen: "Ich weiss nicht, woher diese Gerüchte kommen. Indien ist Teil unserer Strategie. Das Indien-Geschäft läuft sehr gut und passt zu uns. Wir haben im Moment nichts zu verkünden", sagte er.

Morgan Stanley bekräftigte zudem am Montag das Rating "Overweight" und erhöhte das Kursziel um 1 Franken auf 58 Franken. Am gleichen Tag erhöhte auch die Credit Suisse das Kursziel für Holcim um 3 auf ebenfalls 58 Franken und beliess die Einstufung bei "Outperform".

(AWP)