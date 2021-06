Die Aktie von MCH steigt am Donnerstag um 4 Prozent auf 14,50 Franken. Damit ist der Titel des Messebetreibers einer der grössten Tagesgewinner an der SIX. Die Aktie erreicht damit den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Seit Ende April hat der Titel über 15 Prozent zugelegt.

Investoren reagieren damit wohl etwas verzögert auf eine Meldung vom Mittwoch, als die krisengeschüttelte MCH strategisch wieder einmal ein Lebenszeichen von sich gab. Die Messebetreiberin übernimmt per 1. Juni 2021 zu 100 Prozent die Digital Festival AG aus Zürich.

Digital Festival betreibt die Plattformen Digital Festival, HackZurich und HackZurich Talents. Der Event-Betreiber passt laut MCH "ausgezeichnet in unsere Strategie, unser Portfolio mit neuen Formaten auf hybriden und digitalen Plattformen zu erweitern".

MCH, die bereits 2019 mit dem Umbau der Geschäftsleitung und einer neuen Strategie begann und dann im Coronajahr 20 von 24 Messen absagen musste, konnte die Investoren lange Zeit nicht überzeugen. Auch der US-amerikanische Financier mit dem grossen Namen James Murdoch half nicht. Die Zukunftsaussichten für das Messegeschäft bleiben in der Pandemie unklar.

Immerhin scheint jetzt mit der verbesserten Pandemielage auch die Aktie ein wenig zu profitieren. Ein Kauf der MCH-Aktie ist ein "Risiko-Play". Allerdings scheint das Aufwärts- das Abwärtspotenzial zu überwiegen.

(cash)