Seit Mitte August beträgt das Plus von Mobilezone an der Börse 26 Prozent. Im August stellte das Unternehmen einen verdoppelten Halbjahresgewinn vor. Der heutige Kurs von 13,80 Franken entspricht einem Level, das zuletzt im August 2017 angezeigt wurde. Das bisherige Höchst hatte die Aktie Mitte 2015 bei 15,75 Franken.

Zwar ist Mobilezone per definitionem ein Handelsunternehmen. Im weiteren Sinne gehört die Ladenkette für Mobilfunkgeräte und Zubehör in der Schweiz und Deutschland zum Tech-Boom. Im Moment sind es mehrere Faktoren, die der Aktie Schub geben.

Auf die neue Furcht von Lockdowns - in Österreich gilt derzeit eine weitgehende Schliessung von Geschäften, in Deutschland wird über solche Schritte diskutiert - hat der Mobilezone-Kurs bisher nicht reagiert. Schon im September schrieb Stifel-Analyst Pascal Boll, Mobilezone habe sich bisher gut in der Pandemie geschlagen. Die Pandemie habe die Gelegenheit geboten, etwa das deutsche Geschäft zu reorganisieren.

Der Mobilezone-Kurs in den vergangenen zwölf Monaten (Grafik: cash.ch).

Dazu gehörten die Umstrukturierung von der Online-Handelsplattform Powwow und des deutschen Handelsgeschäfts sowie der Verkauf des margenverwässernden Grosshandelsgeschäfts von EinsAMobile. Mobilezone gelinge es auch zusehends, in margenstärkeren Gebieten wie dem Geschäftskundenbereich auszubauen.

Winkt eine Sonderdividende?

Nach abgeschlossenen Restrukturierungen seien die Geschäftszyklen verlässlicher prognostizierbar, was geringere Kapitalkosten rechtfertige, schrieb im September Research-Parnters-Analyst Reto Huber. Der Betriebsaufwand habe strukturell reduziert und die Plattform einheitlich ausgerichtet werden können.

Vergangene Woche erhielt der Kurs dank der Ankündigung eines Rückkaufs von 781'213 Aktien weiteren Rückenwind. Der Kurs von Mobilezone hat innerhalb nur einer Woche um 7 Prozent zugenommen. Analyst Giran Marco Werro von der Zürcher Kantonalbank kann sich vorstellen, dass Mobilezone eine Sonderdividende ausrichten wird. Die disziplinierte Unternehmensstrategie erlaube dies. Bereits jetzt - und auch dies ist ein Kurstreiber - ist Mobilezone ein beliebter Dividendentitel. Die 12-Monats-Rendite liegt bei 4,1 Prozent.

(cash/Bloomberg)