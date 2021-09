Als Gründe für ihre zuversichtliche Sicht für Zykliker nennen die Strategen in einer Studie die steigenden Anleiherenditen und ein starkes Nominalwachstum im Jahr 2022. Auch sei die Bewertungsstreuung unter den Zyklikern breit.

In einer Top Pick-Liste mit 17 zyklischen Werten aus verschiedenen Sektoren - jeder Morgan Stanley-Analyst hat dazu seinen Favoriten in seinem Abdeckungsuniversum genannt - ist mit Holcim auch ein Schweizer Wert vertreten. Der Zementhersteller dürfte nach Meinung von Analyst Cedar Ekblom von der weltweiten Wiederbelebung der Bautätigkeit profitieren.

So befänden sich die Frühindikatoren für den Wohnungsbau in den USA auf einem Zehnjahreshoch und die Indikatoren für die Zukunft in Europa seien positiv. Darüber hinaus dürfte sich die Preissetzungsmacht der Zementhersteller in den Industrieländern strukturell verbessern. Auch erachte er die jüngste Übernahme von Firestone als positiv, dies im Zusammenhang mit einem stärker lösungsorientierten Ansatz. So könne Holcim in einem wachsenden Nachfrageumfeld zu einem One-Stop-Shop für seine Kunden werden.

Anlegerinnen und Anleger wollen nicht anbeissen

Derweil könnten einige Anleger Vorbehalte haben, was bei Holcim die Langlebigkeit des Themas Nachhaltigkeit angehe. Er dagegen sehe die Fähigkeit von Baustoffunternehmen, eine nachhaltigere gestaltete Umwelt zu ermöglichen, als Kernstück der mittelfristigen Umsatz- und Margenaussichten, so Ekblom. Jede der 17 Aktien in der Top-Pick-Auflistung wird als übergewichtet eingestuft und bietet im Durchschnitt ein Aufwärtspotenzial von 17 Prozent gegenüber dem jeweiligen Kursziel. Das Kursziel von Holcim hat Ekblom in einer separaten Studie von heute Donnerstag auf 75 von 73 Franken erhöht.

Die Aktie von Holcim haben in den letzten Monaten eine Reihe von Analysten und Banken empfohlen. Von den 27 Holcim-Analysten, welche Bloomberg erfasst, haben deren 22 ein "Kaufen"-Rating und deren fünf ein "Hold". Niemand rät zum Verkauf der Aktie.

Allerdings haben die Empfehlungen einen Haken: Die Investoren haben bei Holcim nie recht angebissen. Die Aktie ist seit Monaten auf dem Rückzug und hat seit April 20 Prozent verloren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 65 Franken. Derzeit notiert die Holcim-Aktie bei 46 Franken.

(AWP/cash)