Inzwischen ist sein Vermögen dank seiner Beteiligung an der Moderna noch viel grösser als damals. Das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen arbeitet an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus. Die Aktien der Firma aus Cambridge, Massachusetts legten in diesem Jahr bis Mittwoch 162 Prozent zu. Dadurch wuchs Springers Nettovermögen auf mehr als 1 Milliarde Dollar an, wie aus dem Bloomberg Billionaires Index hervorgeht.

Der 72-Jährige ist einer der reichsten Akademiker in den USA. Er hatte 1999 mit dem Verkauf seines ersten Unternehmens an Millennium Pharmaceuticals ungefähr 100 Millionen Dollar verdient. Davon investierte er 5 Millionen Dollar in Moderna, die 2018 an die Börse ging. Und dieser Anteil ist jetzt mehr als 800 Millionen Dollar wert - fast 16'000 Prozent mehr.

Springer gehört zu denen, deren Reichtum während der Coronavirus-Pandemie zugenommen hat. Ein anderer ist der Gründer von Zoom Video Communications, Eric Yuan, dessen Nettovermögen sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt hat, als die Nachfrage nach seinem Videokonferenzdienst explosionsartig wuchs.

Springer antwortete nicht auf Anfragen um Stellungnahme. Eine Sprecherin von Moderna lehnte eine Stellungnahme ab.

Der mRNA-1273-Impfstoff von Moderna ist einer der ersten, bei denen Tests am Menschen begonnen haben. Das US-Gesundheitsministerium hat sich letzte Woche bereit erklärt, dem Unternehmen mehr als 400 Millionen Dollar für die Entwicklung des Produkts zu zahlen, das in diesem Jahr die letzte Phase der Tests erreichen könnte, wenn die Versuche erfolgreich sind. Es gibt ungefähr 70 Impfstoffe in verschiedenen Entwicklungsstadien, sagte die Weltgesundheitsorganisation.

