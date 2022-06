Im Rahmen des abgelaufenen Programms wurden keine Namenaktien über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Das neue Aktienrückkaufprogramm soll eine Volumen von maximal 696'000 Namenaktien oder 10 Prozent der im Handelsregister eingetragenen Namenaktien umfassen. Sie sollen zurückgekauft und durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

Das neue Rückkaufprogramm werde über eine separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange abgewickelt. Es beginnt laut HBM am 29. Juni 2022 und dauert bis längstens am 27. Juni 2025.

(AWP)