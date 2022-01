Am Morgen hat das Unternehmen die Übernahme der PRB Group in Frankreich bekanntgegeben, einem Hersteller von Speziallösungen für das Bauwesen. In Marktkreisen wird dies positiv aufgenommen und als strategiekonformer Schritt beim Ausbau des Geschäfts mit Lösungen & Produkten bezeichnet.

Bis um 10.35 Uhr ziehen Holcim um 3,6 Prozent auf 50,44 Franken an. Die im Gegensatz zum Gesamtmarkt positiv ins Jahr gestartete Aktie baut damit die Gewinne im Vergleich zu Ende 2021 auf rund 8 Prozent aus. Der SMI steht gleichzeitig 1,2 Prozent höher.

PRB gilt mit einem für 2022 erwarteten Umsatz von rund 340 Millionen Euro als Frankreichs grösster unabhängiger Hersteller von Bau-Speziallösungen wie Beschichtungen, Dämmstoffen, Klebstoffen und Bodenbelägen. Der Fokus liegt dabei auf Energieeffizienz und Renovierungsbau. PRB verfügt über 5 Produktionswerke, 26 Lager und 1300 Vertriebshändler.

Diese Akquisition - nicht einmal einen Monat nach der Übernahme des amerikanischen Dachsystem-Unternehmens Malarkey Roofing Products - sei ein weiterer signifikanter Schritt hin zu einem spezialisierteren und weniger CO2-intensiven Bauzulieferer, heisst es etwa in einem Kommentar der Bank Vontobel. Die Produkte von PRB seien zu denjenigen von Holcim zudem hoch komplementär. Die beschleunigte Transformation von Holcim sei sehr begrüssenswert, so die Bank. Die Performance von Holcim dürfte sich künftig verbessern und die Bewertung erhöhen.

Ins gleiche Horn stösst die Zürcher Kantonalbank: Holcim unternehme einen weiteren strategiekonformen Schritt zum Ausbau des Geschäfts mit Lösungen & Produkten, schreibt die ZKB. Dies werde helfen, die Abhängigkeit vom energie- und kapitalintensiven Zementgeschäft zu reduzieren. Die Kantonalbank wertet die Übernahme als positiv und bekräftigt die Einstufung "Übergewichten". Bei Vontobel lautet die Empfehlung "Buy".

(AWP)