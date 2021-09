Belastend dürfte sich zudem ein Zeitungsbericht über Ermittlungen der US-Justizbehörden im selben Zusammenhang auswirken, die eine hohe Busse nach sich ziehen könnten.

Die Holcim-Aktien verlieren am Montag um 11.10 Uhr 1,1 Prozent auf 51,38 Franken. Der Gesamtmarkt SMI steht derweil 0,5 Prozent im Plus.

Gemäss einem Artikel der Sonntagszeitung wird der oberste Gerichtshof in Frankreich am Dienstag über den Umfang des Straverfahrens über Aktivitäten des früheren französischen Zementherstellers Lafarge in Syrien entscheiden. In der im Juni 2017 eröffneten gerichtlichen Untersuchung wird Lafarge verdächtigt, in den Jahren 2013 und 2014 über die Tochtergesellschaft Lafarge Cement Syria (LCS) fast 13 Millionen Euro an terroristische Gruppen und Vermittler gezahlt zu haben.

Laut dem Artikel beschäftigen sich auch die US-Justizbehörden mit dem Fall. Während die Busszahlung in Frankreich im mittleren zweistelligen Millionbereich erwartet werde, könnte eine Anklage in den USA viel teuerer werden. So könnten im Fall von Terrorfinanzierung Bussen in Millarden-Höhe verhängt werden, heisst es.

(AWP)