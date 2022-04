Gemäss einem nicht bestätigten Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg prüfe der Schweizer Zementriese derzeit das Interesse an der Mehrheitsbeteiligung an Ambuja, die insgesamt einen Marktwert von rund 9,6 Milliarden Dollar aufweise.

Die Holcim-Aktien notieren am Donnerstag als stärkste SMI-Titel gegen 10 Uhr um 2,6 Prozent im Plus auf 43,67 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI legt gleichzeitig 0,49 Prozent zu.

Am Markt werden die Überlegungen um einen Ausstieg von Holcim aus der Ambuja-Beteiligung wohlwollend kommentiert. Der Verkauf würde das Engagement von Holcim in einem zwar wachsenden, gleichzeitig aber auch volatilen und herausfordernden Markt reduzieren, meint etwa Analyst Bernd Pomrehn von der Bank Vontobel. Der Schritt würde zudem die Bilanz von Holcim stärken, womit der Konzern seine Position nicht zuletzt im attraktiven nordamerikanischen Markt ausbauen könnte.

Auch die Analysten von Stifel können sich einen Verkauf durchaus vorstellen - so dürfte es nicht an Interessenten für die indische Tochter mangeln, kommentiert Experte Tobias Wörner. Allerdings müsste seines Erachtens bei einem solchen Geschäft auch das langfristige Wachstumspotenzial in Betracht gezogen werden. So stehe Indien beim Zementverbrauch wohl erst am Anfang einer langfristigen Wachstumsgeschichte, welche die nächsten fünf bis 20 Jahre anhalten dürfte, glaubt Wörner.

