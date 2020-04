Die Aktivitäten, die in Europa ein Allzeithoch erreicht hatten, werden wahrscheinlich kurzfristig wegen der Marktvolatilität und der wirtschaftlichen Unsicherheit von Zurückhaltung geprägt bleiben. Auch wollten Aktivisten vermeiden, als opportunistisch kritisiert zu werden, schrieb die in New York ansässige Investmentbank in einem Bericht am Donnerstag.

"Zwar werden Aktivisten nach der Krise des öffentlichen Gesundheitswesens mit zusätzlichen Hürden konfrontiert sein (verstärkte Nutzung von Giftpillen, Unternehmensbeteiligungen des Staates). Jedoch ist zu erwarten, dass die Aktivitäten nach der Krise deutlich zunehmen werden", sagte Lazard.

Vor Ausbruch der Krise hatte das Jahr 2020 für Aktivisten weltweit stark begonnen. Investoren setzten 13,1 Milliarden Dollar ein und starteten im Januar und Februar Kampagnen bei 42 Unternehmen. Dann schlug das Coronavirus zu und die Aktivität sank im März im Vergleich zum Vormonat um 38 Prozent - der schwächste März für neue Initiativen seit 2013, so Lazard.

Trotz der Abschwächung war es noch ein erfolgreiches erstes Quartal für Aktivismus in Europa, das mit einem Rekord von 21 neuen Kampagnen 71 Prozent der weltweiten Aktivitäten ausmachte. Sechzehn davon begannen vor dem Abschwung.

"Es ist zu erwarten, dass nur die anspruchsvollsten und am besten kapitalisierten Aktivistenfirmen relativ unbeschadet aus der Krise hervorgehen, während kleinere Firmen mit zunehmenden Abflüssen zu kämpfen haben werden", sagte Lazard.

