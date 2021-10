Die Aktien der Zürcher Firma On kletterten nach dem Börsengang Mitte September auf knapp 39 Dollar - der Ausgabepreis am 15. September hatte bei 24 Dollar gelegen. Seitdem ist der am New York Stock Exchange gehandelte Titel wieder auf ein Niveau bei gut 30 Dollar zurückgekommen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 10 Milliarden Dollar.

On wurde 2010 vom ehemaligen Spitzen-Triathleten Olivier Bernhard und den Laufenthusiasten David Allemann und Caspar Coppetti gegründet. Dank der von ihnen entwickelten Dämpfungstechnologie soll man in den On-Laufschuhen mit der markanten Sohle "auf Wolken laufen", wie es heisst. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer stieg 2019 ein und arbeitete an der Entwicklung eines Tennisschuhs mit.

Von Analystenseite erhält die Aktie nun Rückendeckung. So starten am Montag Morgan Stanley und JPMorgan die Abdeckung mit "Overweight". Das auf zwölf Monate angepeilte Kursziel liegt bei Morgan Stanley bei 38 Dollar, bei JPMorgan bei 37 Dollar. Dies impliziert ein Aufwärtspotenzial von mehr als 23 Prozent.

Die Analysten von Stifel glauben ebenfalls an On Running. Sie nehmen die Abdeckung mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 36 Dollar auf. Skeptischer ist Goldman Sachs. Deren Analysten versehen die Aktie mit einem "Neutral"-Rating und einem Kursziel von 32 Dollar.

Eine gesunde Skepsis ist vermutlich auch angebracht. Zwar schoss der Umsatz von On, das auch Sportbekleidung und Accessoires anbietet, im vergangenen Jahr um 59 Prozent auf 425,3 Millionen Franken nach oben, zudem legte der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um 67 Prozent auf 49,8 Millionen Franken zu. Und: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres erzielte die Trend-Marke Verkaufserlöse von 315,5 Millionen Franken und ein Ebitda von 47,3 Millionen Franken. Allerdings: Davon resultierte nur ein Reingewinn von nicht ganz vier Millionen Franken.

