Um 11:10 Uhr notieren die Titel des Messgeräteherstellers um 4,3 Prozent höher mit 66,30 Franken. Derweil legt der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,8 Prozent zu. Schon am Vortag war der Landis & Gyr-Kurs um 4,3 Prozent gestiegen.

"US-Präsident Joe Biden will die Wirtschaft grün umbauen und die Infrastruktur erneuern", sagte ein Händler. Damit eröffne sich ein riesiges Absatzgebiet für stromsparende Technologien. "Und da kommt Landis & Gyr gerade richtig. Denn wer Energie sparen will, muss erst wissen, wo er wie viel braucht und wo Energie verschwendet wird", sagt der Händler. Zudem sei Landis & Gyr in den USA gut präsent, wie aus dem steten Auftragsfluss der Zuger Firma entnommen werden könne. Dazu kommt, dass in den USA der Einbau solcher Technologien wie Smart Meters in Immobilien von gewissen Hypothekargebern bereits mit zinsgünstigen Darlehen gefördert wird.

Zusätzliche Unterstützung erhält der Titel ausserdem von charttechnischer Seite: Der Kurs scheint nach dem Absturz von Mitte Januar von rund 80 Franken nun zwischen 60 und 65 Franken ausreichend konsolidiert zu haben und könnte nun demnächst nach oben ausbrechen. Rückenwind könnte auch von Marktteilnehmern kommen, die auf weitere Kurseinbussen gewettet hätten und nun ihre Baissepositionen glattstellen müssten, heisst es weiter am Markt.

(AWP)