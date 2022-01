Der Premiumschokoladen-Hersteller hat im Jahr 2021 zwar die Vorjahres-Corona-Verluste wieder mehr als aufgeholt. Doch die Finanzgemeinde fragt sich, warum nach den starken Zahlen das EBIT-Margenziel nicht höher gesteckt wird und wundert sich über das offensichtlich schlechte Abschneiden einer US-Marke.

Lindt PS verlieren gegen 10.35 Uhr 4,4 Prozent auf 10'780 Franken, die Namenaktien 3,1 Prozent auf 108'000 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht mit einem Minus von 1,1 Prozent ebenfalls deutlich unter Druck.

Wie erwartet habe sich das saisonale Geschäft wieder stark erholt, heisst es etwa in einem Kommentar der ZKB. "Allerdings in den USA ist offensichtlich Russell Stover noch nicht vollständig zurück", schreibt der zuständige Analyst. Lindt&Sprüngli gab im Communiqué zum Umsatz 2021 an, die beiden US-Marken Lindt und Ghirardelli hätten in den USA zugelegt, schwieg sich allerdings über die Entwicklung von Russell Stover aus, was die Analysten dahingehend interpretieren, dass das Geschäft von Russell Stover schwach war.

Gleichzeitig sei es in Bezug auf die Verkäufe aber ein "exzellentes Jahr" gewesen, so der Analyst von Vontobel. Das sehen auch seine Kollegen so. Allerdings wundert man sich darüber, warum am Margenziel von knapp 14 Prozent festgehalten wird: "Mit Blick auf die absoluten Umsatzniveaus im zweiten Halbjahr 2019 und 2021 halten wir die 'rund 14 Prozent' als Margenprognose für das Gesamtjahr als niedrig", schreibt der Analyst von Baader Helvea. Allerdings werde es wohl erst bei der Präsentation der Gewinnzahlen im März Klarheit darüber, warum Lindt an der Marge von 14 Prozent festhält.

Zum schlechten Abschneiden der Lindt&Sprüngli-Papiere am Dienstagmorgen dürften allerdings auch Gewinnmitnahmen beitragen. Wegen der hohen Bewertung und der starken Kursentwicklung 2021 "könnte es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen", meinte nämlich der Analyst der ZKB vor Eröffnung des Handels.

(AWP)