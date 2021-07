Lindt PS gewinnen um 9.30 Uhr 3,5 Prozent auf 10'160 Franken, die Namenaktien 2,5 Prozent auf 104'000 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht dagegen mit einem Minus von 0,8 Prozent ziemlich unter Druck. Die beiden Werte hatten sich bisher im Jahresverlauf in etwa mit dem Gesamtmarkt entwickelt.

Analysten zeigen sich erstaunt vor allem über die fulminante Umsatzentwicklung mit einem organischen Wachstum von 17,4 Prozent gegenüber den geschätzten 9,6 Prozent. Die Bank Vontobel nennt den Wachstums-Wert in ihrem Kommentar "mind-blowing", was wohl auf Deutsch in etwa mit "wahnsinnig" übersetzt werden könnte.

Etwas weniger plakativ, aber trotzdem sehr positiv drückt sich die ZKB aus, die ihren Kommentar mit "Lindt meldet sich noch stärker als erwartet zurück" überschreibt. Betont wird dabei auch, dass die Zahlen bereits wieder über dem Level von 2019 bzw. vor der Krise liegen. Positiv tönt es auch bei Baader Helvea mit den Adjektiven "exzellent" oder bei der UBS mit "stark".

Was die weitere Kursentwicklung angeht, sind die Kommentare dann nicht mehr ganz so euphorisch, wenn auch zumeist weiter unterstützend. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2022 von 43,9x bzw. einer Prämie von 56 Prozent zum historischen KGV von 281x sei der PS stolz bewertet, meint man etwa bei der ZKB. Die Papiere seien jedoch langfristig dank der einzigartigen Positionierung im Premiumschokoladenmarkt weiter interessant. Zudem dürfte es zu positiven Gewinnrevisionen kommen, was dem Aktienkurs eine Unterstützung gebe.

Vontobel hält gar an einer "Buy"-Einstufung fest. Lindt bleibe ein hochkarätiger Premium- und Nischenanbieter im F&B-Sektor. Die Konsumenten dürften deshalb weiterhin bereit sein, Geld für innovative, hochwertige und differenzierte Produkte auszugeben. Das Unternehmen habe zudem eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf das Kostenmanagement und auch die Gewinnvisibilität sei hoch.

