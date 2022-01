Die Aktien des Computerzubehörherstellers geben 3,5 auf 72,66 Franken nach. Bereits am Vortag hatten die Papiere 5,4 Prozent eingebüsst. 2021 hatten die Valoren mit einem Verlust von 10 Prozent abgeschossen, zählten also zu den wenigen Verlierern im Gesamtmarkt in einem ansonsten hervorragenden Börsenjahr.

Händlern zufolge hat die Aussicht auf steigende Zinsen eine Sektorrotation eingeleitet. Denn steigende Zinsen seien schlecht für Wachstumswerte. In Logitech würden nun auch verschiedene Hedgefonds ihre Positionen abbauen, sagten Marktteilnehmer. Dazu kämen einige Leerverkäufe. Andere Händler berichten überdies von charttechnisch motivierten Verkäufen.

(AWP)