Gegen 9.20 Uhr stehen die Namenaktien noch mit 1,0 Prozent auf 683,60 Franken im Plus. Zum Start waren sie bis auf ein neues Rekordhoch von 698,60 Franken und an die Spitze im SMI gestiegen, dann setzten nach den zuletzt kräftigen Kursgewinnen leichte Gewinnmitnahmen ein. Der Schweizer Leitindex zeigt sich mit plus 0,54 Prozent ebenfalls freundlich.

Lonza habe die Erwartungen beim Umsatz übertroffen und die Margen seien "beeindruckend", fassen die Analysten von Jefferies das Zahlenset zusammen. Auch Vontobel äussert sich positiv: "Alles in allem gute Zahlen", heisst es von Sibylle Bischofberger. Ähnlich klingt es bei JPMorgan und Mirabaud spricht gar von "exzellenten Resultaten".

Vor allem die Segmente Small-Molecules sowie Cell & Gene sind im Urteil der ZKB mit einer sehr positiven Entwicklung aufgefallen. Biologics habe gleichzeitig weniger schwach als befürchtet abgeschnitten. Dass Lonza endlich seine Probleme in Gamsenried angehe, sei zwar kostspielig, aber positiv zu werten. Denn mit der Sanierung der Deponie werde die verbundene Unsicherheit bezüglich der Kosten ausgeräumt, ergänzt die ZKB.

(AWP/cash)