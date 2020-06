Diese sollen zur Umwandlung von Darlehen und zur Beschaffung neuer Mittel verwendet werden, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte.

Weitere Anträge an die Generalversammlung umfassen die Genehmigung der Rechnung 2019 sowie die Wahl von Verwaltungsrat und Prüfstelle, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Die Aktionäre sollen aber auch eine Änderung der Statuten im Hinblick der Dekotierung der LumX-Aktien von der Schweizer Börse SIX annehmen, die per Ende Juni vorgesehen ist.

(AWP)