Der Schraubenhändler und Verbindungstechnikspezialist Bossard ist mit einem Kursplus von 98 Prozent seit Jahresbeginn die siebtbeste Aktie im Swiss Performance Index (SPI). Der Aufstieg, der nach dem Corona-Einbruch im März 2020 eingesetzt hatte, fand auch im letzten Monat seine Fortsetzung.

Nicht nur ist der Titel stark angezogen, sondern hat wiederholt einen neuen Rekordstand erreicht - letztmals am letzten Donnerstag bei 362 Franken.

Kursentwicklung der Bossard-Aktien seit Januar 2020 (Quelle: cash.ch).

Seit Ende Oktober haben jedoch eines oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung in acht Transaktionen Aktien im Wert von über 12 Millionen Franken veräussert. Allein am 11.11.21 wurde ein Aktienpaket im Wert von 8'693'475 Franken abgestossen. Dies geht aus den Management-Transaktionen hervor, die bei der Schweizer Börse SIX öffentlich einsehbar sind.

Management-Transaktionen können für Anleger einen wichtigen Hinweis für die zukünftige Aktienperformance eines Unternehmens bieten. Drücken doch die Manager mit ihren Kauf- und Verkaufsentscheiden möglicherweise die eigene Sicht auf den aktuellen oder zukünftigen Geschäftsgang des Unternehmens aus. Kauft ein Manager Aktien der eigenen Firma, ist dies in der Regel ein positives Zeichen. Ein Verkauf kann als ein negatives Signal gedeutet werden.

Trotzdem sollten Anleger bei der Interpretation vorsichtig sein - besonders bei Verkäufen. Es gibt viele Gründe für einen kurzfristigen Cash-Bedarf: Die Steuerrechnung, eine teure Scheidung oder der Kauf einer Villa. Doch gerade im Fall Bossard erscheint der Verkauf eher in die Kategorie "Gewinnmitnahmen" zu fallen, beläuft sich die grösste Transaktion doch auf 8,7 Millionen Franken.

Die Geschäftsleitungsmitglieder bei Bossard wissen wohl auch, dass beim frühzyklischen Titel mit dem fortschreitenden Wirtschaftsaufschwung die guten Zeiten für eine Weile vermutlich der Vergangenheit angehören. Mit dem zurückliegenden guten Quartalsergebnis haben sich ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung die Börsenweisheit "Sell the News" zu Herzen genommen.