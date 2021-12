Das Kursplus des Medizinaltechnikunternehmens Medartis 2021 beträgt 182,6 Prozent. Damit stellt der in Basel domizilierte Implantatehersteller für Gesicht und andere Körperteile puncto Year-to-Date-Performance alle anderen kotierten Firmen an der Schweizer Börse in den Schatten.

Das Rekordhoch bei 135 Franken erreichte die Aktie Anfang September. Zum deutlichen Kursanstieg in den ersten acht Monaten des Jahres trug ein starkes Wachstum im ersten Halbjahr, das im August mit einer Guidance-Anhebung getoppt wurde, bei. Im Herbst gestaltete sich die Kursentwicklung etwas volatiler.

Seit Mitte Dezember steigt der Kurs wieder steil an. Die Performance in den vergangenen gut zwei Wochen beträgt rund 25 Prozent. Derzeit handelt der Titel für knapp 133 Franken. In diesem Zeitraum hat Medartis aber keine Mitteilungen mehr veröffentlicht.

Der Kurs der Medartis-Aktie seit Anfang 2021 (Grafik: cash.ch).

Eine mögliche Erklärung für den Kursanstieg ist, dass Investoren ihre Portfolios neu sortieren und bei vom Rekordhoch um bis zu 18 Prozent abgefallenen Kursen zukauften.

Dieses "Window Dressing" genannte Vorgehen wird oft auf den Jahreswechsel hin beobachtet. Die Absicht dahinter ist, das Portfolio in eine bessere Position für das neue Börsenjahr zu bringen. Fonds wiederum kaufen noch zu, um ihre Bilanz "aufzuhübschen".

Weiter begünstigt wird ein schneller Kursanstieg bei einer Aktie wie Medartis durch einen relativ eingeschränkten Free Float. Über 50 Prozent der Anteile gehören Grossaktionären. Knapp 48 Prozent hält allein der Investor Thomas Straumann.

(cash)