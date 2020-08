Zudem wurde mit Olaf Swantee ein bekanntes Gesicht als designierter neuer Verwaltungsratspräsident präsentiert. Vor allem letzteres dürfte für die Gewinne verantwortlich sein.

Um 09:45 Uhr verzeichnen Mobilezone bei sehr hohen Volumen ein Plus von 9,2 Prozent auf 8,83 Franken, das bisherige Tageshoch liegt gar bei 8,89 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier allerdings schlecht abgeschnitten und lag - Stand gestern Abend - rund ein Viertel im Minus. Der Gesamtmarkt (SPI) ist derweil am Freitag wenig verändert.

Vor allem die Personalie Swantee kommt bei Analysten gut an. "Wir halten die Ernennung des ehemaligen Sunrise-CEO Olaf Swantee zum Chairman für einen sehr guten Schritt, da er sich in der Branche sehr gut auskennt", heisst es dazu in einem Kommentar von Vontobel. Swantee war Anfang Jahr erst bei Sunrise zurückgetreten, weil damals die angestrebte Fusion zwischen Sunrise und UPC nicht zustande gekommen war.

Das Halbjahresergebnis habe derweil seinen eigenen Erwartungen entsprochen, meint der zuständige Analyst weiter. Positiv vermerkt er noch, dass Mobilezone eines der wenigen Unternehmen sei, das in der Corona-Zeit eine klare Orientierung (EBIT-Ziel 2020 zwischen 38 und 43 Mio Fr.) gebe.

Bei Mirabaud ist derweil von einem "soliden" Halbjahresergebnis die Rede. Verwiesen wird allerdings darauf, dass die Spanne beim Konsens - vor allem bei Umsatz - sehr hoch gewesen sei, was auf eine geringe Visibilität hinweise. Die EBIT-Zahlen in der Schweiz und in Österreich hätten sich als "recht widerstandsfähig" erwiesen, meint der zuständige Analyst.

(AWP)