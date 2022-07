Die Aktie von Cosmo sinkt um 0,4 Prozent und steht bei 50,70 Franken. In den letzten 4 Wochen hat der Anteilsschein 8,8 Prozent dazugewonnen.

Credit Suisse erhöht infolge der Semesterzahlen das Kursziel für Cosmo von 64 auf 70 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Das implizierte Aufwärtspotenzial beträgt 38 Prozent.

Der Umsatz des Spezialitätenpharma-Unternehmens im ersten Halbjahr sei - auch dank einer Meilensteinzahlung von 8 Millionen Euro - um 46 Prozent gestiegen, hebt Analyst Dominic Lunn hervor.

Angesichts der derzeit starken Dynamik erhöhe er seine EPS-Schätzung für das laufende Jahr, so Lunn weiter. Mit seinen Prognosen befinde er sich derzeit über den Konsenserwartungen.

Zusammen mit den Zahlen hat Cosmo auch ein Update zu den aktuell laufenden Projekten und Vereinbarungen gegeben. So kündigte die Gesellschaft an, dass für das Akne-Mittel Winlevi eine neue Lizenzvereinbarung geschlossen wurde. 3SBio hat nämlich die Rechte an dem Mittel für Grosschina einlizenziert, was eine Zahlung von 6,5 Millionen Dollar an Cosmo auslöst.

(AWP/cash)